Mientras el presidente Javier Milei y los trolls libertarios atacan a Lali Espósito, a base de fake news y posteos insultantes en las redes sociales, Moria Casán no tuvo dudas en respaldarla en una reciente entrevista que le realizaron en el canal América.

La One, en diálogo con “A la tarde”, bancó a la popular cantante luego de su participación en el escenario del Cosquín Rock y en relación a las acusaciones que ha recibido en el último tiempo por parte del gobierno libertario.

Moria Casán habló del tema en el programa A la tarde y fue contundente: “Me pareció maravilloso porque la muchedumbre aplaudió a esta gladiadiora del pop. No se puede juzgar porque no da para decir si está bien o mal. Me parece fantástico que tenga ovarios y los ponga, más allá de cualquier línea política”.

Y agregó: “Siempre van a hablar pelotudeces”.