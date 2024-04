El presiente Javier Milei, alterado y furioso, protagonizó un escandaloso cruce con un periodista de Paraguay y el fuerte intercambio se viralizó en las redes sociales. Todo ocurrió durante su participación por videollamada de la presentación del libro del periodista Eduardo Feinmann en el vecino país.

El evento que, además contó con la asistencia de su par paraguayo, Santiago Peña, y otros voceros de de la derecha regional.

En este contexto, el presidente argentino, tuvo un inesperado cruce con el comunicador Jorge Torres Romero ante una consulta sobre la posibilidad de que fracase el plan libertario en Argentina.

Frente a al intempestiva reacción de Milei, el moderador intentó calmarlo. "Presidente, creo que usted no entendió”, le explicó. Si embargo, la interrupción lo molestó y arremetió: “Le pido por favor que además no me insulte, lo entendí perfectamente. Que usted no esté al tanto y haga referencias inválidas no es que yo no lo entendí. Usted se comportó como un grosero”.