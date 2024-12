Después de varios tires y aflojes, elogios y críticas, acercamientos y alejamientos el presidente Javier Milei fue taxativo a la hora de dejarle en claro a Mauricio Macri que si el PRO hace una alianza con La Libertad Avanza debe ser a nivel país y no sólo en algunas partes.

El mandatario consideró que eso sería hacerle una trampa al electorado. Después, y haciendo gala de su facilidad de palabra, el Presidente reafirmó que “los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado, del otro lado no me interesa porque yo no estoy del otro lado”.

Las elecciones están previstas para el 26 de octubre del 2025 y Mauricio Macri debe terminar de decidir de qué lado está pero Milei le dejó en claro que ahora el que pone las reglas es él.