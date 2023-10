A pesar de la cantidad de oportunidades que tuvo Patricia Bullrich de contestar cómo iba a frenar la inflación, Patricia Bullrich dejó en claro que de economía no tiene ni la más mínima idea.

Javier Milei la chicaneó y le dijo que le estaba dando una tercera oportunidad para explicar su plan pero Bullrich eligió seguir con la sarasa y no pudo, no quiso o no supo contestar.

Claramente hay muchos temas que hay que arreglar en el país pero sin la para económica el resto es inviable y Patricia Bullrich claramente no tiene ni idea de cómo encarar esos temas.