El presidente electo Javier Milei volvió a hacer gala de la insensibilidad que representa la aplicación de sus principios políticos. Consultado sobre si su Gobierno hará algo para ayudar a las familias que tomaron créditos UVA para acceder a una vivienda y que al estar atados a la inflación aumentaron más que la evolución de los salarios, el libertario se mostró contrario.

“Si decido tener una vida temeraria y tengo una lesión, ¿les parece correcto que les pase la cuenta a ustedes?”, dijo para ejemplificar.

Para el mandatario electo, las familias que accedieron a un crédito más conveniente, deberán aceptar el riesgo. En caso que no puedan pagar, el Estado no hará nada para ayudarlos a que no pierdan su casa.