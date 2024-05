“Cuando llevaba 6 meses presa, me llevaron al juzgado y me hacen mostrar una declaración que iba a ser mía donde decía que la plata que nosotros recibíamos para hacer viviendas se la llevábamos a Olivos a Cristina (Kirchner) y a Máximo (Kirchner) y yo dije que no", contó Milagro Sala.

Entrevistada por Pedro Rosemblat, la dirigente social, presa política del macrismo, contó cómo fue el apriete judicial que sufrió para incriminar a la ex Presidenta a cambio de su libertad.

“Me dijeron pensá en tu familia y en tus hijos. Si yo firmaba eso no iba a tener la cara para sentarme y mirar a los ojos a mi familia”, relató con dolor.

"Si yo firmaba eso me dijeron que me iban a llevar a mi casa, me daban (prisión) domiciliaria y que a los seis meses me limpiaban la causa. Dije que no, que nunca iba a firmar. Que me lleven a la cárcel".

Milagro Sala volvió a poner en evidencia la complicidad del aparato judicial con los grupos concentrados de poder para ir contra el proyecto nacional y popular.