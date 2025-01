Mila reconoció que todo lo que sufren los jubilados, los trabajadores y hasta la clase media es parte de una especie de plan macabro del Gobierno ya que la única manera de que el plan cierre es con la gente afuera.

Para la ex libertaria mucha gente que se fue a Brasil lo hizo porque no sabe si no será su última oportunidad de salir del país y tomarse unos días de vacaciones.

La situación es cada vez más insostenible pero claramente todo forma parte de una decisión política del Gobierno, que parece más preocupado por carpetear a Victoria Villarruel.