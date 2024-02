Mientras amenaza a los gobernadores con quita de fondos sin reparar que los que sufrirán esa quita serán los trabajadores y no los gobernadores, el presidente Javier Milei se muestra disfrutando, primero en Israel y ahora en Roma.

Este sábado, desde Europa y tras el fracaso de la ley ómnibus, Milei calificó de "traidores" a quienes votaron en contra de la normativa. Además, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la posibilidad de profundizar la alianza con el PRO.

"Siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Si no la ven, no la ven", confirmando que analizará un acuerdo con el PRO. Además, afirmó que tiene un "diálogo fluido" con el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, sobre la posibilidad de mantener consensuar medidas con los gobernadores, aseguró que "ese 'Viva el Consenso' es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva entregar cargos por guita. No vamos a hacer política de esa manera mugrosa".