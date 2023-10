“Se les ven los hilos” aseguró Mercedes Morán sobre los candidatos a Presidente y los debates a los que van demasiado preparados con un libreto aprendido.

La actriz aseguró que debe corregir su actitud de esperar más de los debates y se preguntó qué quieren decir los seguidores de un candidato cuando dicen que fue “más contundente” porque si se refieren a más agresivo tal vez no es lo que la gente realmente espera. Aunque a algunos candidatos no les queda más opción que esa porque no tienen nada que ofrecer.

Morán aseguró que se nota mucho que tienen texto salvo en los momentos en el que algo imprevisible sucede y surgen las verdades.