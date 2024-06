“Es una excelente novedad judicial que el amparo colectivo prospera. Venimos denunciando desde el día uno, no es fácil el acceso porque los precios son muy altos, pero somos un país civilizado que garantiza el acceso a la salud", dijo Florencia Braga Menéndez.

La directora de Alianza Argentina de Pacientes marca un camino en la resistencia contra el ajuste atroz del gobierno de Javier Milei, que está dispuesto a dejar que las personas que necesitan asistencia del Estado se mueran.

Lejos de resolver el problema, el Gobierno juega a freezar la Dadse. Sin ir más lejos, tras las primera renuncia, no hubo movimientos en el área.

En ese sentido, Braga Menéndez explicó que no se trata de que "uno no se muera por enfermedades, pero que no se mueran por abandono”.

Por los bajos salarios y los altos precios, no son pocas las personas que no pueden costear los tratamientos necesarios para vivir. Tanto pacientes oncológicos como de otras enfermedades. Según contó la directora de Alapa, hablamos de medicamentos que van desde los 80 mil pesos hasta los 40 mil dólares.