De cara al balotaje, y en la recta final de la campaña, el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó la provincia de Córdoba con discurso conciliador en el cual insistió con el llamado al gobierno de unidad nacional.

Al momento de hacer uso de la palabra, Massa les pidió perdón a los habitantes de esa provincia por la “injusta la distribución de ingresos”.

En el plan de seducir a los votantes del saliente gobernador, Juan Schiaretti, el Ministro de Economía recordó al exgobernador fallecido José Manuel de la Sota, con quien compartió fórmula presidencial en 2015.

“Debo confesar que venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y también me trae lindos recuerdos de alguien que me enseñó a amar a Córdoba y a este imperio del sur, de alguien con quien compartí muchos sueños, que hoy ya no está, pero que seguramente desde el cielo debe estar soñando que el 10 de diciembre empecemos a construir esa Argentina de la unión nacional por la que tanto peleó”, expresó.

"Mis disculpas a los cordobeses. Mi compromiso desde el 10 de diciembre, en memoria a De la Sota, es que Córdoba sea parte del crecimiento y el desarrollo, y que nunca más deba hacerle juicio a la Nación para ser parte de la justa distribución de los ingresos", agregó.