Sergio Massa cerró el acto del Frente Renovador de este sábado en Tortuguitas, conurbano bonaerense, donde lanzó su candidatura. El ministro de Economía pidió por la unidad del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales, pero anunció que, en caso de haber internas, su espacio se anotará en la pelea.

En su mensaje, Massa hizo énfasis en la unidad dentro del oficialismo, al considerar que "someter a una fuerza de gobierno a una división, a una pelea, es confundirle a la gente el rumbo". Y sentenció: “Creo que lo mejor para la argentina es que haya unidad. Pero, si se decide que haya PASO, anótennos en la PASO, ahí vamos a estar. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos”.

"No busco trabajo. Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar, para discutir ideas, para acercar propuestas. Lo hacemos en base a las convicciones. No necesito un cargo para hacer política, hago política por lo que creo, por mi sueño, por el país que sueño", agregó.

Al referirse a la participación de su espacio dentro del Frente de Todos, señaló que en 2019 "nos llevó, en aquel Congreso, a tomar la decisión de participar con generosidad y con humildad del Frente de Todos, que fue una decisión colectiva pero hizo que dejáramos algunos amigos en el camino" y aseguró que "fue una decisión correcta".

El discurso completo

"Nosotros no extorsionamos, no presionamos. Damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Pero que nadie se haga la victima"

“Allá otros que por ahí, sin ninguna responsabilidad, se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a también tener unidad a la hora de enfrentar la negociación con el Fondo, la sequía, el sostener el nivel de actividad, el seguir generando empleo, el pelear contra la inflación. Todavía estamos gobernando y tenemos responsabilidades”

"Creemos que el mejor camino para mostrarle a los argentinos es la unidad. No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio. Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene Argentina de aquí en adelante"

"Tenemos dos oposiciones: una, 'Juntos por el Cargo', que está dando un espectáculo dantesco, viendo a ver quién se pelea con quién". También mencionó al libertario Javier Milei "que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si en Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa".

Y coincidió con Elisa Carrio al señalar: "Una dirigente que no me quiere nada a mi, Elisa Carrió" al afirmar que "detrás de esa bandera de la dolarización, lo que está es ajuste con represión". "Nosotros vamos por los derechos, por la igualdad, por el crecimiento, por el desarrollo", concluyó.