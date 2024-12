Más allá de la narrativa del gobierno libertario y los cálculos fantasiosos que suele lanzar el presidente Javier Milei, la realidad del país es inocultable y la pobreza sigue afectando a los sectores más postergados.

En ese sentido, Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones, lanzó un lapidario análisis y habló con Marcelo Bonelli por Radio Mitre sobre el índice de pobreza en el tercer trimestre del 2024.

“Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vivimos igual, no cambia nada”, dijo en un tramo de la entrevista. Y agregó: "Venimos sufriendo hace casi 1 año. A partir de la desocupación, del paro de las obras, la gente tenía un trabajo, comer, mantener, no ir a buscar la comida. Cuando pasó todo eso, la gente se volcó a los comedores. Son familias, no es un hombre, una mujer, es un matrimonio con dos hijos”.