El argumento es simple y parece difícil de rebatir: las cosas están muy mal y quiero un cambio para ver si mejoran. Esto es lo que expuso Margarita Barrientos cuando Ernesto Tenembaum le preguntó por quien votará el 19 de noviembre.

Claro que después se recuerdan su apoyo indeclinable a Mauricio Macri, y cómo no hizo autocrítica de ese respaldo y su necesidad de un cambio, para que su argumento se debilite por completo.

Barrientos habló de la difícil situación que se atraviesa en su barriada, pero no reparó en que la llegada de Macri al gobierno no solo no la mejoró en nada sino que hasta la empeoró.

Y sin embargo, lo sigue apoyando.