Como todos los años que hay crisis, el movimiento estudiantil, sindical y social marcha por San Cayetano con el pedido de “paz, pan y trabajo”.

La marcha histórica que se realizó contra la Dictadura en 1982, se reedita este año contra las políticas de hambre de los libertarios que, dicho sea de paso, también reivindican a los genocidas de la Dictadura.

“Vamos a reclamar por la mercadería que se está pudriendo en el ministerio de Capital Humano y no le llega a los comedores”, contó Pitu Salvatierra.

El panelista de Duro de Domar dijo que buscarán no entrar en conflicto con el protocolo del Gobierno, para no darles excusas a otra cruenta represión. “No vamos a cortar todo el tránsito para no darles excusas a Bullrich para hacer su show de represión”, dijo.