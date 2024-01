El 25,5% de inflación mensual no es un logro, no es una buena cifra ni una conquista de Javier Milei. Ese número es terrible, duplica a la inflación del mes anterior y superó por mucho a la de Venezuela. Y eso que aún no refleja los datos de la mega devaluación.

Marcelo Longobardi, un periodista al que nadie puede tildar de kirchnerista, desenmascaró el relato de Javier Milei.

Y es que el presidente se había encargado de difundir, sin un estudio serio de alguna consultora que lo respaldara, que la inflación se encaminaba a ser del 45% por lo que todo lo que estuviera por debajo de esa cifra ridícula y sin sustento podría ser tomada como un triunfo.

Pero la gente no come vidrio y entiende que no puede comprar carne, ni medicamentos, ni cargar nafta ni mucho menos irse de vacaciones.