Al conmemorarse 72 años de la muerte de Eva Perón, la diputada libertaria Marcela Pagano publicó un homenaje para la "abanderada de los humildes" y desde su cuenta personal de la red social ‘X’ saludó a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner.

Por este motivo, hubo diferentes reacciones y muchos agravios desde los seguidores libertarios.

Para contrarrestar los ataques, desde el ciclo "Minuto Final", por C5N, el periodista Mauro Federico dio a conocer un exclusivo audio de la diputada de La Libertad Avanza.

"No quiero seguir dándole combustible a la polarización, ¿sabés? Tampoco me quiero hacer protagonista de ninguna noticia. Me parece que es sentido común destacar de nuestros referentes de la historia lo que han aportado y el que no lo ve de esa manera pues lo siento mucho", señaló.

Y agregó: "Yo estudio todo y tengo capacidad crítica. Sé de los errores y sé de las cosas buenas que aportaron. Y yo como mujer, que encima estoy ocupando una banca, tengo que agradecer a las que en el pasado militaron para que yo pueda votar y para que yo pueda ocupar una banca", manifestó.