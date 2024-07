Que no, que no y que no. Una vez que Manuel Adorni responde a la preguntas de los periodistas, nadie le cree.

Además de negar cual Pedro a Jesucristo, Adorni aseguró que no hubo cambios en la seguridad del Presidente aunque inmediatamente tuvo que corregirse y aclarar que todos los días hay cambios en la seguridad del mandatario dependiendo de su agenda.

Pero tal vez lo más preocupante fue lo que no pudo desmentir y es que en la repregunta la periodista aseguró que tenía fuentes que indicaban que en la Casa Rosada estaban en alerta máxima ante esa supuesta amenaza. Y eso Adorni no lo desmintió.