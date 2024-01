En sintonía con un amplio sector de la oposición, y en el marco de los duros cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei, la extitular de AySA, Malena Galmarini, cargó contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras el anunció del funcionario sobre la decisión del gobierno libertario de retirar el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus, la esposa del exministro de Economía, Sergio Massa, disparó duramente contra el Gobierno por la "delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo".

"Si este capítulo era el más importante, ¿qué queda? Delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen, lo meten por decreto", expresó en sus redes.

"Dice que no miente, pero no te dice la verdad", agregó Galmarini. Y agregó de forma lapidaria: "Hablan de los últimos 100 años con un desconocimiento supino de la historia de nuestro país… pero si no les importa el presente ni el futuro, imaginate el pasado", lanzó.

Después de escuchar al Ministro “mequieroir”, Luis Caputo.

- Eliminación de la Fórmula Jubilatoria… AFUERA!

- Blanqueo (para los evasores)… AFUERA!

- Vuelta del Impuesto a las Ganancias a Trabajadores… AFUERA!

- Disminución del Impuesto a los Bienes Personales (a los Ricos)… AFUERA!

- Aumento de Retenciones al Campo y las PYMEs… AFUERA!

Si este capítulo era el más importante, que queda???

DELEGACIÓN DE FACULTADES del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Todo lo que saquen, lo meten por decreto.

Dice que no miente, pero no te dice la verdad!!!

PD: Hablan de los últimos 100 años con un desconocimiento supino de la historia de nuestro país… pero si no les importa el presente ni el futuro, imaginate el pasado!!!

