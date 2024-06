Es tan obvio que hasta se puede predecir cómo van a ser los próximos pasos. Si todo se derrumba los ultradefensores del gobierno de Javier Milei dirán que no le dejaron hacer lo que quería y por eso no se puede decir si el fracasó o no.

Luis Majul es uno de los abanderados en la defensa de la Libertad Avanza y al aire leyó un mensaje que supuestamente le habría enviado el ministro de Economía Luis Caputo, en el cual se muestra escéptico sobre la aprobación de la Ley Bases.

Lo insólito es que el argumento -después de culpar a ‘la política’- es lamentarse porque no va a poder sancionarse “ahora que la economía va bien”.