Martín Lousteau demostró una vez más que en la oposición no hay piedad al momento de batallar por un lugar en las próximas elecciones, y le tiró con todo a Jorge Macri.

Lousteau lo chicaneó con que la Ciudad “no es un plan B” y criticó el hecho de que Macri haya intentado presentarse en otros distritos para luego, por conveniencia, hacerlo en la ciudad.

“Nosotros construimos un espacio político en el 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires. Yo siempre dije que iba a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", expresó.

Luego comentó: "No es que soy legislador en otra provincia, o diputado por otra provincia, soy intendente tres mandatos, trato de ser gobernador y cuando me dicen que no, cambio de distrito. Nosotros no funcionamos así”.

Para rematar, Lousteau afirmó: "Nosotros tenemos una vocación de transformación de la Ciudad de Buenos Aires, no es que buscamos poder alrededor a ver dónde se nos da".

De todos modos cabe destacar que la primera candidata a legisladora del espacio de Lousteau es Graciela Ocaña quien hasta hoy es diputada por la provincia y vive en la Provincia de Buenos Aires.