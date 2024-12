La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es el espacio donde la ultraderecha celebra sus discursos. Este miércoles dicho evento se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires, y Javier Milei será su principal orador con el discurso final.

Entre los referentes del discurso del odio que disertarán están: Lara Trump, nuera del presidente electo, que no vendrá al país. Tampoco Jair Bolsonaro, quién tiene retenido el pasaporte en Brasil por ser investigado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula.

De España, Santiago Abascal -líder de Vox- periodistas afines al gobierno como Jonatan Viale, Javier Negre, y Antonio Laje. También habrá militantes libertarios como el influencer estrella Daniel Parisini -¡Sí, el Gordon Dan!- y Mariano Pérez.

El moderador será, claro, el inefable vocero presidencial, Manuel Adorni.

Censura

Página/12, uno de los medios que no podrán cubrir el evento, compartió cuál fue el argumento por el cuál no fue acreditado el medio: "Por la alta demanda de medios que solicitaron acreditación, hemos tenido que limitar las aprobaciones y su solicitud no fue aprobada".

El otro es El Destape, y el periodista Jon Heguier lo denunció en sus redes. Y también la periodista de Radio Con Vos, Lu Romanazzi.

Cuánto vale la entrada

Hay dos tipos de tickets: 100 dólares una; y la entrada premium, a 5 mil dólares.