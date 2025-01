En poco más de dos minutos, Lilia Lemoine dijo tantas pavadas que hasta rompió su propio récord.

Vamos a tratar de desglosarlo aunque algunas se nos pueden haber escapado.

“El presidente jamás dijo que los homosexuales fueran pedófilos” aseguró la diputada cosplayer como para tratar de desmentir que Milei haya dicho lo que claramente dijo y que después intentaron bajarle el tono.

“Dentro del lobby hay personas que están tomando posturas que son pro corrupción de menores”, y hasta la periodista de LN+ la tuvo que parar en seco para decirle que eso también pasaba en familias heterosexuales.

“La ideología de género considera que uno se puede autopercibir como quiera, incluso como un menor de edad” dijo Lilia sin ponerse colorada y sin tener en cuenta del tamaño de la estupidez que estaba diciendo ya que si fuera así no habría nadie preso. Más allá de que el concepto de ideología de género no existe ya que el género no es una ideología.

Lilia decidió volver sobre que el presidente “jamás” dijo lo que dijo y para lo que no hace falta más que escucharlo. Más cuando reforzó la idea asegurando que “no es un eufemismo”.

Y siguió: “Si vos como Estado estás OBLIGANDO a padres de menores a que consientan a un menor a hormonarse, estás consintiendo abuso infantil”. Claro que el Estado no obliga y eso no es abuso.

Y para cerrar se puso a hablar de lo peligroso que puede resultar una terapia hormonal como si ella fuera una especialista o como si creyera que ese tipo de tratamientos se hace sin un experto responsable.