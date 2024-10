La de los libertarios contra el Grupo Clarín es una pela de malos contra malísimos. Al ataque y la ira que genera Marcelo Bonelli en Javier Milei, se sumó este posteo de Lilia Lemoine contra el diario Clarín.

“Me pegan con algo que NO DIJE durante 1 semana. Me expliqué mal? Sí, pero eso es otra cosa. @HoracioCabak la empezaste vos. ¡Espero te haya servido! ¿Qué les pasa? Pegarme se volvió rentable. No paguen la suscripción a @clarincom x notas DE MIERDA como esta. ¡Acá, sin costo!”, escribió en sus redes la diputada de La Libertad Avanza.



La nota que lleva la firma de Silvia Fesquet se titula “La curiosa relación entre Einstein y Lilia Lemoine”.