La cúpula dirigencial de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió en el Comité Nacional para formalizar su posición respecto al balotaje pero la cumbre estuvo atravesada por la crisis de Juntos por el Cambio.

El anuncio del apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei para el próximo 19 de noviembre desató el enojo de la UCR, tal como lo marcó el gobernador de Jujuy y el titular del partido, Gerardo Morales.

Luego de leer el documento final del radicalismo, Morales detalló que “me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocada una reunión para mañana de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó, pero obviamente que esa reunión es inoficiosa, porque teníamos que discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme de su posición".

"Es de una gran irresponsabilidad lo de Patricia. Ella no es quién para hablar en representación de lo más de 6 millones de votantes. Yo la voté y lo que ella dijo no me representa", agregó.

"Podría haber puesto la cara Mauricio porque es el generador de esta movida y es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio", manifestó.

Asimismo, se refirió a Luis Petri, dirigente radical que acompañó a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial y en el apoyo a Javier Milei: "Lo de Luis Petri también es sorprendente".

"Acaba de decidir Macri que se va, acaba de decidir en lugar de sostener a su gente, irse con Milei", lanzó Martín Lousteau.