Para tratar de argumentar en contra de la virtualidad de las clases, Patricia Bullrich fue al canal de Mauricio Macri para tratar de desmentir las palabras del Presidente que indicaban que si bien la escuela no es un foco puntual de contagios mientras se respeten los protocolos, en las puertas de las escuelas hay aglomeraciones de adultos que van a buscar a los chicos.

Para contradecir esta imagen que cualquiera puede ver en todas las escuelas no solo del AMBA sino de todo el país, Patricia no tuvo mejor idea que tomarse ella misma y las veces que ha ido a buscar a sus nietos a la escuela y aseguró que uno no se baja del auto.

Evidentemente para Patricia su realidad es la del todo el mundo. Para ella los padres de todos los chicos tienen auto para ir a buscar a los chicos y ninguno se baja del auto para retirarlos. Evidentemente la realidad de la presidenta del PRO es bastante acomodada pero dista bastante de la realidad de la mayoría de los argentinos.

Esto explica muchas cosas y declaraciones de la exministra de Seguridad que mide a todos los argentinos con su propia vara. Lejos de la realidad.