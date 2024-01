Mientras el Gobierno de Javier Milei pretende avanzar en el Congreso con la Ley Ómnibus, un grupo de periodistas, comunicadores y figuras de la cultura, con el locutor Lalo Mir a la cabeza, se manifestaron en contra de la privatización de los medios públicos que propone el presidente.

En su mensaje, con un video titulado “Sin trabajadorxs no hay medios públicos y sin medios públicos no hay democracia”, Lalo Mir no tuvo problemas en defender a los medios que Milei busca privatizar.

“Estoy acá para pedirles a nuestros legisladores y gobernantes, que privatizar medios públicos es una idea que anda dando vueltas por ahí, me parece una tontería. Si son públicos no pueden ser privados”, arranca en su mensaje el popular conductor.

“Cancelar medios públicos ya no se discute a esta altura del partido”, advierte en el cierre de la grabación.

El proyecto de la ley ómnibus hace una mención específica a la privatización de TV Pública, Radio Nacional y Télam, empresas que están en un listado de casi cuarenta sociedades estatales o de mayoría pública de las que el Gobierno podría desprenderse de manera total o parcial.

Además de Lalo Mir, también participan entre otros y otras, la periodista y conductora de televisión Ana Cacopardo, y la columnista y conductora radial Florencia Halfon Laksman.