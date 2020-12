"Me sentí aludida. La vicepresidenta es una mujer con mucha experiencia, sabe perfectemente cómo manejar el sector público. Y lo que no está diciendo es que por delante tenemos una agenda complicada. A mí me interpela correctamente. Hay gente que le parecen mal el tono y gente le parce bien. Pero lo que importa es el mensaje y dijo lo correcto", contestó Cecilia Todesca.

Entrevistada por Antonio Laje en A24, la vicejefa de Gobierno respondió de esta manera a los planteado el viernes pasado por Cristina Kirchner.

La dos veces Presidenta dijo en un acto que era clave el compromiso de los ministros para enfrentar todo lo que se viene. Y que quienes no estén a la altura den un paso al costado.