La movilera de C5N recorrió las calles de Villa Carlos Paz en busca de testimonios sobre la caída de las ventas en los comercios. Y se topó con esta vendedora de ropa llamada Ana, madre de joven universitario que dio una clase práctica de conciencia de clase.

“Hay que ser necios para no darse cuenta de lo que pasa. Hay que buscarle una solución ¿cuál? No la sé, si no estaría en un cargo político”, agregó y arrancó la sonrisa de los presentes. Y remató: “Pero si me quieren consultar no tengo ningún problema”.