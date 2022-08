Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta Cristina Kirchner, desmintió que las movilizaciones en la casa de la expresidenta hayan sido violentas y también negó que le moleste compartir el mismo edificio.

"Si me llegara a molestar, en el sentido que tiene una postura diferente, me mudaría. No hay barrio exclusivo para nadie", aseguró en C5N.

En una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela y tuvo palabras de elogios con el movimiento peronista.

"Algo que desprecio es la gente que no puede dar las gracias por lo que recibió y que desprecia al otro por su condición. Me parece ridículo y absurdo", indicó.

De Tezanos Pinto detalló cómo vivió estos días en los cuales la militancia se hizo presente en la puerta de ubicado en Juncal y Uruguay: "Eso del quilombo no es tan así. Había desorden en la calle, pero no era una cosa agresiva. No era con un ánimo violento".

La señora vive en el piso de arriba explicó que tiene un pensamiento político distinto a Cristina: "Me reconozco muy liberal. Nací en una casa donde nunca faltó comida, abrigo, tuve acceso a una excelente educación. Entiendo a la clase que pertenezco. Cristina pertenece a un orden diferente. Ni mejor ni peor. Es otro".

"Es muy tierna con su nieta", valoró la mujer y lo contó cuando le preguntaron por cuestiones domésticas de la convivencia.