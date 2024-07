La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó al Gobierno por negar que la Dictadura existió y por "desmantelar todo lo referido a los derechos humanos",.

Además pidió que que se le "dé una mano" y que "no nos sacuda con bayonetas". El exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció despidos y "vaciamiento de políticas" en esa Secretaría y alertó que efectivos policiales controlan el ingreso a los puestos de trabajo con "listados".

"Siempre en paz, no hay violencia. En reclamo del derecho que tenemos y el deber que tiene el Estado de no cerrar los lugares que están trabajando hace tantos años como ocurre hoy con la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad)", dijo Carlotto en diálogo con El Destape Mundo, AM 1070.