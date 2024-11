“Me mandaste a violar por tres gerentes del Banco Ciudad de tu confianza mientras vos veías la situación a través de tus cámaras”, indicó Camila Lomonaco en un fuerte mensaje contra el Ministro de Desregulación y Transformación.

El posteo completo:

"Mira ya me tenés cansada Federico Sturzenegger voy a contar todo al primer periodista que me cite en la televisión voy a ir a contar todas las bazabarradas que hiciste habidas y por haber. Fui tu secretaria 4 años en Banco ciudad y conozco hasta lo blanco de tu ojo conozco hasta tu pelada y no hablo de la cabeza con lo cual me tenés cansada con tu desinformación sistemática tu malversación de datos tus mentiras tus sesgos a favor de tu propia quintita.

Así que a ver periodistas toda la vida dije que no me sentaría pero ahora me quiero sentar el que me llame voy me siento y cuento lo que me pregunte en desturzenegger y después que el señor es turzenegger me demande así cuando me demanda yo puedo sentarme y contar lo que él mandó hacer contra mí que fue mobbing o sea maltrato laboral, me mandaste a violar por tres gerentes del banco ciudad de tu confianza mientras vos veías la situación a través de tus cámaras, además creaste un sumario falso y me hiciste despedir después de 4 años de amenazarme continuamente de que me volverías a mandar a violar para que prepare tus carpetas de las utes que no tenían los estatutos ni los requerimientos correspondientes para las licitaciones que favorecían a tus amigos.

Podemos recordar los números de cuentas de las empresas ute en Banco ciudad en Florida 302 planta baja y subsuelo donde están todas las carpetas de archivo que adentro están vacías con lo cual se hacen un allanamiento van a saber que tengo razón y además pueden pedir el legajo laboral en la justicia laboral del juicio que te gané donde denuncié todas y cada una de tus corrupciones e irregularidades sobre precios y adjudicaciones de licitaciones a tus amigos o empresas de tu beneficio. Realmente voy a decir que me molesta levantarme a la mañana o no dormir como pasó hoy y leer todos los días las las burradas que decís todas y cada una de las cosas que están en tu linetime de las cuales saco captura y guardo son mentira están sesgadas están tergiversadas son desinformación y apuntan a esconder tus propios delitos corrupción y negligencia.

Recordémosle a la gente que Hernán lacunza también era empleado de banco ciudad y curuchet también era empleado de banco ciudad así que también puedo hablar de ellos si me preguntan.

Ustedes se jactan de que otros son la casta cuando en realidad la verdadera casta son ustedes Federico Tus hijos viven en Europa vos fuiste a Harvard viviste toda la vida de la administración pública nunca tuviste un trabajo en la administración privada con lo cual decime cómo vos no sos la casta".