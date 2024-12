El presidente Javier Milei pidió que el kirchnerismo se haga cargo del senador Edgardo Kueiler y el kirchnerismo le hizo caso y pidió su expulsión por inhabilidad moral.

Juliana Di Tullio, una de las senadores que formalizó el pedido comparó el caso con el de los bolsos de José López no sólo porque se trate de bolsos con dinero sino porque al haber sido atrapados in fraganti no hace falta una exhaustiva investigación, al menos no para expulsarlo de la Cámara.

Si el pedido prospera es muy probable que Milei se arrepienta de su pedido ya que asumiría otra senadora en esa banca, una senadora peronista que no va a votar a favor del oficialismo como hacía Kueiler.