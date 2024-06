La ex mandataria no se muestra demasiado, a veces alguna actividad suya en el Instituto Patria -recortes subidos a su cuenta de TikTok- o una declaración sobre algún tema en particular.

Para los que la extrañan y tienen nostalgia de su gobierno, este domingo podrán escucharla hablando largo y tendido sobre un tema que mezcla la historia con el momento actual: la mirada de Juan Domingo Perón, a cincuenta años de su fallecimiento.

Pedro Rosemblat se encargó de anunciar la entrevista en las redes con la informalidad propia de un canal de streaming y la simpatía que le es habitual.