El proyecto de “renuncia la paternidad” planteado por la candidata diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine no sólo es tirado de los pelos, impracticable y opuesto a la ley sino que además fue muy inoportuno. Tan es así que los propios libertarios salieron a pedirle que guarde silencio, sobre todo en fechas tan cercanas a las elecciones.

Pero los libertarios no dejan de sorprender y cuando le preguntaron al líder del partido, Javier Milei, aseguró que no estaba de acuerdo con el mismo. Pero además aclaró que los libertarios no se comportan como manada y hasta que “nos vanagloriamos de nuestras diferencias”.

Este último punto es un poco más complejo de interpretar, no porque dentro de un frente no pueda haber ideas distintas sino porque lo que queda en evidencia es que no sólo no tienen un plan sino que tampoco tienen una plataforma seria ni un rumbo determinado lo que hace que una parte de la población tenga aún más miedo de que esta gente pueda llegar al poder.