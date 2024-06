Laura di Marco está convencida de que es una de las personas que más conoce a Cristina Kirchner sólo porque escribió una biografía no autorizada de la ex Presidenta en la que no solo demuestra que no la conoce sino que además su pluma no es lo fina que debería ser para una periodista que se precie de tal.

Pero como estaba en la mesa de Mirtha, creía que algo tenía que decir y algunos también la consideran experta en Cristina por haber escrito ese libro, empezó a hacer un paralelismo entre Cristina y Milei en el que primero sugirió que la ex Presidenta estaba “calladita y apagadita” demostrando aparte que no está muy al tanto de las cosas que pasan.

Pero como si esto fuera poco Laura di Marco, sin ponerse colorada, y aclarando que era información y no una opinión, que Cristina Kirchner admira el coraje de Javier Milei.