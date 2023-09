Lo prometieron en el 2015, pero nunca lo hicieron. Ahora, y en línea con lo que siempre planteó, el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, Sergio Massa, anunció que eliminará el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores de ingresos medios y altos.

“Si soy Presidente los trabajadores no van a pagar Ganancias. No soy como Macri que lo dijo y no lo hizo”, dijo Massa.

Entrevistado en C5N, el Ministro incluso avisó que quizás se modifique antes de que termine el actual gobierno.

Para la derecha, que se la pasa hablando de achicar el Estado pero luego, cuando gobiernan hacen todo lo contrario, la decisión sería un golpe a su discurso.

Es por ello que no son pocos los dirigentes de la oposición que se suman a las críticas. Pero el pueblo ya sabe la verdad.