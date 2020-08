En declaraciones radiales, Miguel Ángel Pichetto lanzó: “Los epidemiólogos estuvieron de fiesta mucho tiempo, eran la voz única”.

“Cuando la gente ve aparecer a estos epidemiólogos no los aguanta más. No te tiran un centro, no te dicen nada bueno", dijo, al tiempo que advirtió con tono temerario: "Te tiran lo de vacuna, y son buenas noticias, pero esta gente ha sido alentadora de la muerte”.

Y las redes le salieron al cruce

“Mirá cómo embarran todo, demonizando a científicos argentinos que están haciendo un aporte desinteresado para minimizar el impacto de una pandemia. Es deleznable...”— Sergio Chouza on Twitter Link Sergio Chouza on Twitter

“¿Qué le pasa a Pichetto? Una nueva, amenazar a los médicos en medio de la pandemia. Esos infectólogos en 6 meses hicieron más por los argentinos que él en 37 años cobrando sueldos del Estado. Qué bueno que ya no tengamos en el peronismo a ese parásito.”— Marcelo Puella on Twitter Link Marcelo Puella on Twitter

“Dice Pichetto que los médicos que asesoran al gobierno no podrán salir a la calle. Pichetto no tendrás lugar donde esconderte, ni vos ni los tuyos”— Juan Atey on Twitter Link Juan Atey on Twitter