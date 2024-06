Pedro Saborido dijo que no quiere escuchar a Manuel Adorni, ni a las voces del Gobierno que con sus dichos “revuelven otra vez todo”. “Me dicen ‘quiero que escuches lo que dijo…’ No, no me interesa, es entrar en un juego estamos todos tratando de darnos rosca. No lo quiero escuchar, ¡quiero escuchar a Spinetta!”. Y remató: "Me parece más un acto político enseñar crochet en una unidad básica que informarse todo el día".

Además, el humorista y productor habló del periodismo: “El periodista cuando hace una nota tiene la conciencia zócalo. Está buscando el titular”.

Siempre distinto Saborido.