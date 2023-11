"Estoy lúcida total y dispuesta a seguir con la lucha, con la pelea y con todo lo que hay que hacer todavía para encontrar los nietos que faltan", con esa definición, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mostró su vitalidad y entereza.

Carlotto fue la invitada de este sábado en Sobredosis de TV, el ciclo de C5N conducido por Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale.

En una de sus intervenciones, le dejó mensaje al presidente electo Javier Milei: “Hay que dirigir a la población a la no violencia”, ya que uno de los temas de conversación fue el triunfo de la fórmula de La Libertad Avanza.

Sobre la recepción del resultado electoral que marcó el triunfo de Milei, contó: "Mis nietas militantes lloraban en mi hombro. Yo no lloré, porque no lloro; lo hago cuando me río no más".