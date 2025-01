Javier Milei recibirá este sábado al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia en la Casa Rosada, antes de su regreso a su país.

Pero para María Alejandra Gómez, esposa del gendarme detenido por supuesto espionaje, este encuentro no hará más que complicar la situación de su marido: "No lo voy a negar, tengo temor que la reunión de Milei con González Urrutia influya de forma negativa", expresó, visiblemente preocupada.

Gómez subrayó que desde el primer momento había tratado de separar el caso de su esposo de la política, asegurando que Nahuel Gallo no estaba involucrado en ninguna acción que tuviera fines desestabilizadores en el país vecino. "Nunca fue política. No venía a desestabilizar Venezuela", insistió, con la esperanza de que la situación de su marido no se convierta en un peón en el tablero de la diplomacia internacional.