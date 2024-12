El reconocido actor de ‘El encargado’, que ahora protagoniza ‘Cyrano’ en el teatro estuvo en el programa de Telefe para hablar de su trayectoria y sumarse al clima dicharachero de cada emisión.

Pero ante la pregunta por su formación no dudó en tomar posición y defender con firmeza la educación gratuita y de calidad que recibió, sosteniendo su vigencia.

Si bien no estaba en debate el tema y Goity no es uno de los actores más combativos, cuando tuvo que recordar su recorrido hasta llegar a este momento, no quiso pasar por alto la importancia de quienes lo formaron.