Si alguien no conociera a una de las peores gobernadoras de la Provincia de Buenos Aires devenida en diputada de la Ciudad, podría decir sin temor a equivocarse que María Eugenia Vidal forma parte del oficialismo, pero no.

Lo cierto es que a los jubilados se les adeuda una recomposición de unos 8 puntos, lo que en realidad no representa mucho dinero para un gobierno, pero como a Vidal parece importarla más el objetivo de bajar el déficit que el que los jubilados la pasen un poco menos peor, la diputada propuso, en la comisión de presupuesto y hacienda, que esa deuda se pague en 12 cuotas.

Claramente Vidal no debe conocer la realidad de los jubilados argentinos y desde su mansión en La Isla, la zona más cara del barrio de Recoleta, no le da para pensar que muchos de esos jubilados que hoy están pasando hambre tal vez no tengan 12 meses mas de vida para cobrar lo que se les debe.