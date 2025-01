La represión crece a diario en nuestro país desde Javier Milei gobierna y Patricia Bullrich volvió al cargo de ministra de Seguridad. Tanto, que hasta Amnistía Internacional advirtió en comunicado sobre los altos niveles de violación a los derechos humanos.

Tras el violento desalojo de lof Pailako en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, un nene mapuche le escribió y grabó un mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Conmovedor, crudo, sincero…

“Señora Bullrich, soy un niño que vive en un territorio recuperado, y acá tengo mi casa, mis amigos, mis animales y mi familia. Y acá vivieron nuestros abuelos, y los sacaron a la rastra y los dejaron con los peores campos, obligándonos a nacer y crecer en la ciudad. ¿Usted como sabe que no somos Mapuches? Si no nos conoce, y no conoce nuestra historia. ¿Por qué es tan mala con nosotros? ¿Por qué manda tanquetas a reprimir a niños como yo? ¿Qué van a hacer con los territorios? ¿Regalárselos a los extranjeros? ¿A los que tienen más plata? Yo escucho lo que dice de nosotros y me da rabia, rabia y miedo, porque siento que quieren matarnos, a los niños y a nuestras familias, y a nuestros peñis y la comunidad. Solo le pido a todos los winkas que nos dejen vivir en paz en nuestros territorios, que dejen de mentir porque no somos terroristas. Ojalá que algún día nuestra voz sea realmente escuchada y no tengamos que sufrir más violencia. Por más niños mapuche, libres y felices en los territorios. Muchas gracias por escucharme”.