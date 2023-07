Jorge Macri no es porteño y no reside en la Ciudad por lo que claramente no cumple con uno de los requisitos fundamentales para gobernar Buenos Aires.

Pero gracias a los amigos de su primo en la Justicia su candidatura fue aceptada aunque algunos adelantaron que apelarán esa resolución.

Lo cierto es que nadie duda que la candidatura del primo de Mauricio está floja de papeles, tan es así que en el canal que financia el expresidente, Marina Calabró, a quien nadie puede considerar que no es una operadora macrista, cuestionó, el fallo y la candidatura.

Jorge Macri intetó justificarse diciendo que vivió 41 años en la ciudad pero es el intendente de Vicente López o lo era hasta que presentó su renuncia para presentarse como candidato en la Ciudad en un hecho por lo menos flojo de papeles.