Mientras se desarrolla el juicio contra la llamada banda de “Los Copitos”, Juan Martín Mena, como Ministro de Seguridad de Buenos Aires, remarcó la gravedad del caso y alertó por la inacción del Poder Judicial por no avanzar sobre los autores intelectuales del hecho.

En ese contexto, Mena brindó una entrevista en el programa “Gelatina” y parte de su exposición se viralizó en un video difundido por la agrupación La Cámpora.

“Esto pasa con Cristina Fernández de Kirchner, una persona que administra poder, que fue dos veces presidenta, vicepresidenta en ese momento. Si respecto de ella no se puede garantizar, ni más ni menos, una investigación de alguien que quiso matarla, ¿Qué queda para el resto de los mortales? ¿Cómo se pueden sentir nuestros pibes seguros y seguras en sus casas viendo esto? Digo, más allá de cómo piensen. Me parece que hay límites. Con algunas cosas no se jode”, argumentó el funcionario bonaerense.

Y agregó: "Atentar contra la vida de una personalidad política de nuestro país, la de reabrir los pactos de impunidad respecto del genocidio ocurrido entre el 76 y el 83, me parece que ahí hay una gran mayoría de argentinos que está dispuesta a ponerle un freno a eso".