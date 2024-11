Emiliano Martínez, recientemente premiado por segundo año consecutivo como mejor arquero del mundo, sorprendió con una declaración política. A Dibu le preguntaron cómo veía al país.

Y esto respondió: “¿Cómo veo a Argentina? La veo bien. Tengo familia que siempre viene para acá (Inglaterra) y te cuenta. Argentina es Argentina. Siempre la vas a amar. Yo siempre que voy, aunque poco, disfruto. Por años estuvo muy mal y ahora van cambiando cosas para que se pueda mejorar. Esperanzas siempre hay”.

La respuesta de Moreno

En su columna de Crónica TV, Un Round con Moreno, Guillermo le respondió con tolerancia y amabilidad: "Está bien, es un muchacho joven, hace mucho que no vive en la Argentina, yo lo valoro, es el mejor arquero del mundo. Lo que no tenes que hacer es pelearte con los jóvenes. A la larga se va a hacer peronista. ¿Cómo no lo voy a esperar al Dibu?