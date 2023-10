Kicillof habló de la renuncia de Insaurralde y contó que se enteró "por las redes sociales como todos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof le dio una entrevista al noticiero de Telefe en la cual habló del escándalo del viaje de Martín Insaurralde a Marbella con Sofía Clerici: “No estaba al tanto, me enteré -como todos- por las redes. Inmediatamente, me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”.

Para que la situación no afectara a su Gobierno decidió actuar con rapidez: “Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”.

Y a continuación sostuvo que “las explicaciones las tiene que hacer su ex funcionario, porque hoy no forma parte de mi Gobierno”.

Sobre su responsabilidad hizo una diferenciación: “Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y… Macri espiaba a sus funcionarios, es público que los seguía, pero no es mi función ni mi caso”

"Como en Juntos por el Cambio están preocupados porque a Bullrich no le está yendo bien -se vio en el debate- entonces están buscando este tipo de cosas para darles una dimensión”.