Abocado a su tarea como gobernador, y sin desatender el escenario electoral después de las PASO, Axel Kicillof cuestionó las iniciativas de Javier Milei y volvió a convocar a la sociedad a acompañar el proyecto político que representa Unión por la Patria.

El mandatario bonaerense afirmó este martes que "los problemas no se resuelven dinamitando o destruyendo todo, ni con recetas mágicas".

Kicillof realizó estas declaraciones al encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Wilde, en el municipio de Avellaneda.

"¡Es fácil gritar 'quedémonos sin industria, sin escuela pública, sin salud'! Pero las recetas mágicas no solucionan los problemas. El futuro se construye con más trabajo, más educación y más salud. No puede ser que haya un país sólo para los que lo pueden pagar y el resto quede afuera", advirtió el gobernador.

Rodeado de jovenes y estudiantes, el gobernador que busca la reelección en la provincia, indicó: "Es más fácil decir 'rompamos todo' y ofrecer soluciones mágicas, pero si te tomas la pócima mágica, no te va a ir mejor. La clase media y los trabajadores necesitan de la universidad, de la escuela y de la salud pública"

"Lo de ampliar derechos no es una frase bonita. Es algo concreto: es si podes o no tener educación o salud. No es algo que se resuelve o un TikTok. Es más complicado. Discutimos qué modelo de país queremos: el que deje afuera a las grandes mayorías o el que las contiene", agregó.