Tanto el diario Clarín como los trolls libertarios difundieron un video donde claramente se puede ver que la diputada Natalia Zaracho intenta intervenir en una pelea, en el marco de un partido de fútbol, para que la gente no se lastime.

Pero el gran diario argentino tergiversa las imágenes y la muestra como si ella fuera la que está golpeando.

Juan Grabois decidió no dejar pasar esta difamación barata y utilizó sus redes sociales no sólo para explicar el contexto sino para desmentir las mentiras de Clarín y el periodista que escribió la nota.

El texto completo del tuit de Juan Grabois

Al salame de Clarín que escribió la nota sobre @Naty_Zaracho titulada "Una diputada de Juan Grabois terminó a las trompadas en un partido de fútbol" ¿no podías ahorrarte ser tan gorila y miserable el último día del año? Primero, Nati no es mía ni de nadie, es la vicepresidenta de nuestro partido y es de las mejores dirigentes políticas del país. Segundo, nuestra sociedad está plagada de violencia, que en las barriadas se agrava por la pobreza, pero que también se ve en los countries, en las peleas de conductores de 4x4, en las escuelas privadas, en los clubes de rugby, en Pinamar y Punta del Este, gente que tuvo todas las posibilidades también pelea. Nati podría querer asimilarse a ustedes, imitarlos, ustedes que con modales prolijitos, educaditos y lindos trajes irradian violencia, ignorancia y prejuicios con cada nota, con cada programa, tiran la piedra y esconden la mano... pero Nati dona parte de su sueldo, se quedó en el barrio que la vio nacer, un barrio bravo sí, pero de gente laburadora... y Nati trabaja para que la gente viva mejor ahí. En primera división se agarran a las trompadas, así que no se que les escandaliza... pero acá Nati actuó perfectamente bien. En el video se ve claramente que Nati no pegó ninguna "trompada", está separando para que nadie lastime a nadie, pero ustedes titulan cualquier cosa porque tienen asco a los pobres. La chica que Nati agarra es una pariente suya, la saca para que no pelee más, porque para Nati el "no te metás" no es una posibilidad, porque cuida su barrio y a las pibas. Ustedes se rasgan las vestiduras. Hipócritas. Si la política, la prensa, los empresarios, la dirigencia tuviera la mitad de los valores de Nati este sería un país mucho mejor. Nati es un ejemplo y ustedes son una bosta.